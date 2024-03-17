حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأحد 17-3-2024، الموافق السابع من شهر رمضان الكريم، وذلك حتى يتمكن أهالي المحافظة من أداء الصلاة المكتوبة في مواقيتها والتقرب إلى الله من خلال الإكثار من العبادات والطاعات والحرص على السنن والنوافل.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأحد 17-3-2024 الموافق 7 من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 4:39 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم في المنيا

وفي نفس اليوم سيتم رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:7 مساء، وبذلك ستبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم السابع من شهر رمضان 13:48، وستزيد مدة الصيام تدريجيا علي مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.

أذان الفجر في المنيا اليوم الأحد

وبعد تحديد موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأحد 17-3-2024 الموافق السابع من شهر رمضان المبارك، يحرص الأهالي علي معرفة مواقيت الصلاة وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية سيكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:5 مساء، العصر 3:31 مساء، المغرب 6:7 مساءا، والعشاء 7:23 مساء.