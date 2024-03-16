«أوقاف المنيا» تفتتح 12 مسجدا جديدا في 5 مراكز خلال رمضان

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الأوقاف باستمرار متابعة المساجد والساحات وتكثيف حملات النظافة والتعقيم والالتزام بكل تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل، وذلك لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات وأداء التراويح.

تجديد عدد من المساجد بقرى المحافظة

ومن جهته، أناب محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في 5 مراكز «المنيا ، أبوقرقاص، العدوة، بني مزار، ديرمواس» لافتتاح 12 مسجدًا، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة، إذ جرى افتتاح 5 مساجد بمركز ومدينة المنيا هي «مسجد المؤمن بتقسيم شادي في حي غرب مدينة المنيا، المغفرة بالفواخر منشية الدهب بمجلس قروي صفط الخمار، ومسجد الرحمة عزبة مجلي طوخ الخيل والرحمن بطوة، مسجد المهدي بيونس صميدة التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير».

افتتاح 4 مساجد بمركز أبوقرقاص

وفي السياق ذاته، جرى افتتاح 4 مساجد بمركز أبوقرقاص هي «التوبة، التوحيد، عباد الرحمن، السرو الكبير»، ومسجد بكل من مركز العدوة وبني مزار وديرمواس، وتم افتتاح مسجد الرحمة القبلي بعزبة مؤنس التابعة لقرية زاوية برمشا بمركز العدوة، ومسجد الزراعيين بمركز بني مزار، ومسجد السلام بنجع عمار بمركز ديرمواس.