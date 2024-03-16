«هندسة المنيا» تفوز بكأس بطولة الجامعة في مسابقة الشطرنج

فازت كلية الهندسة بجامعة المنيا بكأس بطولة الشطرنج (فرق)، في المسابقة التي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وذلك ضمن فعاليات الأنشطة الطلابية المُقامة خلال الفصل الدراسي الثاني؛ لتأهيل الطلاب للمنافسة في المسابقات القمية على مستوى الجامعات المصرية.

كلية الهندسة تفوز بكأس البطولة

وشارك في بطولة الشطرنج فرق جميع كليات الجامعة العشرين، وحققت كلية طب الأسنان المركز الثاني، وحصلت كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثالث.

كما حصلت كلية الطب البيطري على كأس أفضل روح تنافسية تدعيماً لمشاركتها المميزة بالبطولة، وفاز اللاعب باترك خليل بكلية الهندسة بكأس أفضل لاعب، كما فاز اللاعب أحمد عادل بكلية العلوم بكأس أفضل ناشىء.

فوز كلية السياحة والفنادق بالمركز الأول

وأسفرت نتائج بطولة الشطرنج «طالبات» عن فوز كلية السياحة والفنادق بالمركز الأول، وكلية العلوم بالمركز الثاني، وجاءت كلية الهندسة في المركز الثالث، وفازت بكأس أفضل لاعبة الطالبة مي أشرف زكي بكلية السياحة والفنادق، وفازت بكأس أفضل روح تنافسية الطالبة ماريا رضا، بكلية العلوم.

أشرف على تنفيذ المسابقات، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وعاطف عيسى، مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ورانده علي ومحمود منصور الاخصائيون بالإدارة.