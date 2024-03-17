يحرص أهالي محافظة المنيا على معرفة مواقيت الصلاة في المحافظة اليوم الأحد 17-3-2024 الموافق اليوم السابع من شهر رمضان المعظم 1445 هجريا، لأداء الفروض في مواقيتها للتقرب إلى الله من خلال العبادات والطاعات في الشهر المبارك.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجريًا لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأحد 17-3-2024 الموافق السابع من شهر رمضان ستكون كالتالي:

الفجر الساعة 4:39 صباحا.

الظهر 12:5 مساء.

العصر 3:31 مساء.

المغرب 6:7 مساء.

العشاء 7:23 مساء.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

علما بأن موعد الشروق سيكون في تمام الساعة 6:4 صباحا، وهو الوقت الذي يمكن فيه أداء سنة صلاة الضحى.

وتبلغ عدد ساعات الصيام لليوم السابع من شهر رمضان المبارك 13 ساعة و48 دقيقة.