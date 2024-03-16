دعاء قبل الإفطار لقضاء الحوائج.. اللهم اكفنا ما أهمنا

يعد دعاء قبل الإفطار لقضاء الحوائج من الأدعية التي يحرص المسلم على ترديدها قبل الإفطار تقربا إلى الله تعالى عز وجل؛ فدعاء الصائم قبل الإفطار من الأدعية المستجابة؛ استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة».

دعاء قبل الإفطار لقضاء الحوائج

ودعاء قبل الإفطار لقضاء الحوائج، لم ترد به صيغة محددة، فيمكن ترديده بالصيغ التالية:

ـ اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفث الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، اللهم أنت أمرتنا بدعائك، ووعدتنا بإجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فأجبنا كما وعدتنا، يا ذا الجلال والإكرام، إنك لا تخلف الميعاد.

ـ اللهم نسألك أن تحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالمين، وأن تجعلها سخاء رخاء يا أرحم الراحمين، وصلى اللهم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

ـ اللهمَّ إنا نسألك عيشةً نقية، وميتةً سوية، ومردًّا غير مخزٍ ولا فاضح، اللهم أعطنا من الرزق أجمله، وارزقنا أجمل ممَّا نتمنى، وأكثر ممَّا نتوقَّع، وأفضل ممَّا ندعو يا رب العالمين.

دعاء قبل الإفطار لفك الكرب

ونشرت دار الإفتاء، عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها لتكون دعاء قبل الإفطار لقضاء الحوائج وفك الكرب، منها:

ـ اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلاماً تامّاً على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم.

ـ اللهمَّ اكفنا ما أهمَّنا، وزوِّدنا بالتقوى، واغفر لنا، ووجِّهنا للخير أينما توجَّهنا يا أكرم من سُئل وخير من أجاب يا رب العالمين.

ـ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

ـ اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

ـ إلهي وقف السائلون ببابك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، فلا تقطعنا عنك يا أرحم الراحمين.

ـ اللهم إنا نسألك صحَّة في إيمان، وإيمانًا في حسن خلق، ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانًا يا رب العالمين.

ـ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.