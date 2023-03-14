دعاء صلاة قضاء الحوائج.. «اللهم أسألك الغنيمة من كل بر»

في كثير من الأمور يلجأ كثير من الأشخاص إلى أداء صلاة قضاء الحوائج؛ أملا في أن يوفقهم الله في أشياء يتمنونها، لذا يرددون خلالها دعاء صلاة قضاء الحوائج، ولكن قد لا يعلم البعض ما هي صيغة هذا الدعاء.

دعاء صلاة قضاء الحوائج

ويتم ترديد دعاء صلاة قضاء الحوائج كالتالي: «لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضى إلى قضيتها يا أرحم الراحمين».

تعرف على دعاء صلاة قضاء الحاجة

وبعد معرفة دعاء صلاة قضاء الحاجة، اختلف العلماء في عدد ركعات صلاة الحاجة، إذ فذهب المالكية والحنابلة، وهذا هو المشهور عند الشافعية، وقول عند الحنفية، إلى أنها ركعتان، والمذهب عند الحنفية هو أنها أربع ركعات، وفي قول عندهم ـ وهو قول الغزالي ـ أنها اثنتا عشرة ركعة، وذلك لاختلاف الروايات الواردة في ذلك، كما تنوّعت صيغ الدعاء وذلك لتعدد الروايات حول صلاة قضاء الحاجة.