دعاء النبي قبل الإفطار.. ردده واعرف سر الاستجابة

الدعاء قبل الإفطار من السنن النبوية التي يحرص عليها المسلمون، فيعتبر وقت الإفطار من أفضل الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء، وذلك لِما فيه من انكسار النفس وتضرعها لله تعالى بعد ساعات من الصيام، كما أنه تعبير عن الشكر لله تعالى على نعمة الصيام والصحة والرزق، ويُمكن للمسلم أن يستغل هذا الوقت لطلب المغفرة من الله تعالى والتوبة من ذنوبه، ولقضاء حاجاته ودعائه بما يشاء من خير الدنيا والآخرة.

سر الدعاء النبوي قبل الإفطار

ينعم المسلم بسبب الدعاء بعد الإفطار بالشعور بالراحة والطمأنينة، ويُعزز إيمان المسلم بالله تعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبل الإفطار، فكان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة مستجابة عند إفطاره.

سر استجابة دعاء الصائم عند الإفطار

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك أمرين مهمين لاستجابة دعاء الصائم، الأول عندما تتناول شيئًا من الطعام بعد طول الصيام كأنك تحيي الجسد وتفرج كرب هذه الخلايا وهذه لحظة من اللحظات التي يستجيب عندها الدعاء.

والثانية هي أنك في حاجة إلى الطعام وإلى الإقبال على ما منعت منه ومع ذلك فأنت مقبل على الدعاء فتقدم التوجه إلى الله تعالى على حاجة نفسك، لذلك كما جاء في الحديث «أحب الذكر الى الله تعالى سُبحة الحديث قالوا وما سُبحة الحديث يا رسول الله قال القوم يتحدثون والرجل يسبح» فهذا متعلق بالملأ الأعلى فيكون غيره مقبلا على الطعام وهو مقبل على ربه علم أنه في حالة إجابة فيسأل ربه أن يتقبل منه وأن يغفر له.

الدعاء قبل الافطار

وتابعت عبر موقعها الرسمي: وكما جاء في الحديث «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك أمنت وعليك توكلت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله». «اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وأرحمني ولا تبتليني وأرزقني من حيث لا احتسب».

«اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا».