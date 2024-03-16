سفرة رمضانية صحية.. وصفات لذيذة تساعد على فقدان الوزن

ألذ وأشهى الأطعمة والمأكولات تحضر يوميًا على السفرة الرمضانية، ولا تخلو من الوجبات ذات السعرات الحرارية، التي قد تسبب الكثير من المشاكل الصحية للبعض، ما يدفع البعض للبحث عن وصفات لذيذة تساعد على فقدان الوزن.

10 أفكار غير تقليدية لسفرة رمضانية صحية، بها وصفات لذيذة تساعد على فقدان الوزن، يمكن تخضيرها على مدار الـ30 يومًا ويمكن تناولها في التقرير التالي..

وجبة الدجاج المشوي مع الخضار

من الوصفات التي يمكن تناولها على الإفطار، إلى جانب بعض الأطباق الجانبية:

كوب واحد من شوربة العدس.

صدر الدجاج المشوي بدون جلد.

طبق متوسط من الخضار المطهي على البخار.

أوراق الخس الطازجة.

كفتة مشوية على الفحم مع الخبز العربي

من الوصفات التي يمكن تناولها على الإفطار، إلى جانب بعض الأطباق الجانبية:

كوب واحد من شوربة الشوفان.

2 أو 3 من أصابع كفتة مشوية على الفحم.

نصف رغيف من الخبز العربي الأسمر.

طبق متوسط من سلطة الجرجير والطماطم.

سمك السلمون المشوي مع مكرونة القمح الكامل

كوب من شوربة الخضار.

قطعة متوسطة من سمك السلمون المشوي.

طبق صغير من مكرونة القمح الكامل.

طبق متوسط من سلطة الخضروات الموسمية.

اللحم المشوي مع الأرز البسمتي

حساء اللحم.

قطعة من اللحم المشوي 150 غرام.

7 ملاعق من الأرز البسمتي المبه.

رطبق سلطة خضراء.

الفلفل المحشي باللحم المفروم

كوب من حساء العدس.

3 قطع من الفلفل المحشي باللحم المفروم المتبل.

7 ملاعق أرز بني مطهو على البخار.

طبق سلطة الطماطم والجرجير بالخل والثوم.

لحم مسلوق مع أرز برياني

حساء اللحم.

قطعة لحم متوسطة 150 جراما.

7 ملاعق من أرز البرياني.

طبق سلطة رايتا.

ورق عنب مع لحم الضأن

حساء اللحم.

7 – 10 قطع ورق عنب متوسطة الحجم.

قطعة من لحم الضأن بدون دهن 150 جراما.

شرائح الطماطم وأوراق الخس.

شيش طاووق مع خبز التورتيلا الأسمر

كوب من حساء الخضروات.

3 أسياخ شيش طاووق.

قطعة متوسطة من خبز التورتيلا الأسمر.

أوراق الخس والبقدونس.

الخضار بالبشاميل والدجاج

حساء الخضروات.

طبق كبير من الخضار بالبشاميل والدجاج.

طبق سلطة خضراء مع حبوب الشيا.

ستيك اللحم مع البطاطس المهروسة