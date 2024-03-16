رمضان من غير زيادة في الوزن.. «طريقة سحرية جربها الآن»

يُعد شهر رمضان فرصة استثنائية لإنقاص الوزن وتحسين صحة الجسم، فالصوم لفترات طويلة تصل إلى 13 ساعة يوميًا، تُشبه إلى حد كبير نظام الصيام المتقطع، وهذا النظام أثبت فاعليته في حرق الدهون الزائدة وتحسين التمثيل الغذائي، وإلى جانب الفوائد الصحية؛ يُمكن لرمضان أن يكون فرصة رائعة لتغيير العادات الغذائية السيئة واستبدالها بعادات صحية تدوم طوال العام.

طريقة سحرية لإنقاص الوزن في رمضان

ووضعت وزارة الصحة المصرية روشتة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لإنقاص الوزن خلال شهر رمضان، حتى لا يكون شهر العزائم والموائد سببًا في زيادة الوزن، وذلك من خلال اتباع النصائح الآتية:

1. اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا:

- تناول الكثير من الفواكه والخضراوات يساعدك على خسارة الوزن في رمضان.

- اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة.

- تناول البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والسمك.

- قلل من تناول الدهون المشبعة والسكريات.

- تناول وجبة السحور بانتظام.

- اختر وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه أو المكسرات.

- قلل من تناول المشروبات السكرية.

- تجنب تناول الأطعمة المقلية.

2. اشرب الكثير من الماء:

- من المهم شرب الماء بكميات مناسبة خلال شهر رمضان، خاصةً في الفترة ما بعد الإفطار إلى السحور.

- يساعد الماء على الشعور بالشبع ويساعد على الهضم.

3. تجنب الإفراط في تناول الطعام:

- تناول الطعام ببطء وتمهل.

- توقف عن الأكل عندما تشعر بالشبع.

- لا تتناول وجبات كبيرة في وقت متأخر من الليل.

4. مارس الرياضة بانتظام:

- ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع على الأقل يساعدك إلى إنقاص وزنك في رمضان.

- تساعد الرياضة على حرق السعرات الحرارية والحفاظ على صحة القلب.

5. احصل على قسط كافٍ من النوم:

- يعتبر النوم ضروريا لصحة الجسم والعقل.

- يساعد النوم على تنظيم الشهية والتحكم في الوزن.

6. تجنب الإجهاد:

- الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

- حاول الاسترخاء والابتعاد عن الضغوطات.