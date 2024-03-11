«الهلال الأحمر» يوجه نصائح مهمة بشأن صيام مرضى السكر في رمضان 2024 

وجه الدكتور أحمد جعيصة، طبيب ومحاضر بالهلال الأحمر المصري، نصائح مهمة لمرضى السكر بشأن الصيام في شهر رمضان المبارك تحت عنوان «كبسولات رمضانية»، نشرها الهلال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، موضحا أن قرار صيام مريض السكر لم يكن قرار المريض فقط بل قرار المريض مع طبيبه الخاص لعدم حدوث أي مضاعفات للمريض.

أنواع مرض السكر

وقال الدكتور أحمد جعيصة، إن مرض السكر نوعان، النوع الأول هو سكر نوع أول وهو غالبا معتمد على الأنسولين، والنوع الثاني سكر نوع ثاني وهو غالبا غير معتمد على الأنسولين، موضحا أن النوع الأول يمنعه الطبيب من الصيام لأنه يمكن أن يتسبب الصيام في حدوث مضاعفات خطيرة.

النوع الثاني لمرض السكر

وأضاف الدكتور أحمد جعيصة، أن النوع الثاني يمكنه الصيام بضوابط، مشدداً على ضرورة متابعة سكر الدم بالجهاز باستمرار أثناء الصيام، وضرورة أخذ الاحتياط من الأكلات والمشروبات التي يمكن أن ترفع سكر الدم مثل زي التمر والعصائر والحلويات.

وفي سياق متصل، أكد الهلال الأحمر، أن صيام شهر رمضان كاملاً مفروض على الطفل البالغ فقط، وعند شعور الطفل بالعطش الشديد أو الهبوط لابد من إنهاء الصيام فوراً.