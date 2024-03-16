التموين: بدء توريد محصول البنجر إلى مصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية، عند بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وتستهدف التموين استلام ما يقرب من مليون طن بنجر، لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي الذي يمتد إلى شهر أغسطس المقبل.

توريد نحو مليون طن بنجر خلال الموسم لإنتاج 140 ألف طن سكر

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالبنحر بلغت 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف أن إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 ألف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024، مع زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيه، ليترواح 1350 حتى 1900 جنيه، وذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

المصيلحي: زراعة 600 ألف فدان على مستوى الجمهورية

وأوضح المصيلحي أنه تم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز إضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافز إضافي عن الطن الواحد.

كما سيتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز إضافي للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعر أساسي و250 جنيها حافز اضافي للطن.

وأضاف الوزير أنه سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسي و250 جنيها حافز إضافي للطن.

بدوره أكد اللواء عصام الدين البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، انتهاء أزمة السكر خلال أسبوعين بعد زيادة معدل إنتاج السكر من البنجر والمصانع المختلفة.

وأوضح البديوي خلال جولة بمصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر بالمنيا لمتابعة بدء توريد محصول البنجر بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين إن قطاع مصانع أبو قرقاص بالمنيا يستهدف إنتاج 70 الف طن سكر للدولة سنويا، بخلاف 35 ألف طن سكر للغير، و30 ألف طن علف بنجر للتصدير، إضافة إلى 30 مليون لتر كحول سنويا.

وأوضح أن المصنع يستهدف تحقيق صافي أرباح خلال الموسم الجاري من موسم بنجر السكر مقارنة بالموسم الماضي والذي تم خلاله تحقيق صافي أرباح 350 مليون جنيه من بنجر السكر.

البديوي: إنتهاء الأزمة خلال أسبوعين بعد توريد كامل إنتاج المصانع

وأكد البديوي إضافة 5 مراحل جديدة بالمصنع لاستخلاص السكر من البنجر تتضمن جهاز كبس العلف بتكلفة 20 مليون جنيه، بما يتوافق مع احتياجات الأسواق التصديرية والحصول على سعر جيد.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إلى إنشاء مخزن بتهوية عالية بتكلفة 3 ملايين جنيه، مع تصنيع جهاز فصل الأتربة بتكلفة 10 ملايين جنيه وفي حالة استيراد هذا الجهاز كان سيتم دفع 25 مليون جنيه، وأخيرا تطوير المرحلة الأخيرة من التصنيع والمنسوب صفر بتكلفة 3 ملايين جنيه.

ولفت البديوي إلى أن عدد العمال بالمصنع يبلغ 1115 عاملا، مشيرا إلى أن موسم بنجر السكر كان يستمر شهرين فقط خلال المواسم السابقة، إلا أنه أصبح يستمر لنحو 5 أشهر خلال الموسم الجاري، مع استمرار عمليات توريد المحصول من المزارعين.

من جانبه قال الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن مصنع أبو قرقاص يستقبل 4 آلاف طن بنجر يوميا، موضحا أنه مستهدف زيادة هذه الكميات لتصل إلى 7 آلاف طن في ذروة الموسم، مشيرا إلى أنه تم استلام نحو 930 ألف طن بنجر في موسم 2024.

بينما قال المهندس علاء السوهاجي رئيس قطاعات مصانع أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة المنيا، إنه مستهدف توريد نحو مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 الف طن سكر.

متوسط إنتاجية الفدان 26 طنا

وأوضح أن إجمالي المساحة التعاقدية المنزرعة هذا العام بلغت 22 ألفا و400 فدان مزارعي المنيا وبني سويف وأسيوط، كما أن متوسط إنتاجية الفدان 26 طنا، لافتا إلى أن الشركة قامت منذ فترة بتغيير مقدمة المصنع لاستخلاص السكر من البنجر بدلا من قصب السكر فقط وذلك منذ عام 1998.

ونوه السوهاجي إلى قيام المصنع بالتشغيل لحساب الآخرين لإنتاج السكر من البنجر، لافتاً إلى أن شركة القناة قامت بتوريد 178 لألف طن بنجر، بالإضافة إلى توريد 100 الف طن بنجر من مشروع مستقبل مصر، مشيرا إلى أن سعر توريد طن البنجر يبدأ من 1900 جنيه أساسي بخلاف علاوات التوريد وتصل إلى 2500 جنيه حسب درجة الحلاوة.

وأوضح رئيس قطاعات مصانع سكر أبو قرقاص، أن المصنع متعدد الأنشطة، مثل نشاط استخلاص السكر من البنجر، ونشاط استخلاص السكر من القصب، ونشاط تكرير السكر الخام، مشيرا إلى أن عمليات إنتاج السكر من محصولي القصب والبنجر متقاربة فيما عدا البدايات والمعالجة والنهايات.