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وصول حصة إضافية من السكر المدعم إلى أسواق شمال سيناء.. الكيلو بـ 27.5 جنيه

كتب:

حسين إبراهيم
12:28 م | الخميس 14 مارس 2024
أسواق شمال سيناء

أسواق شمال سيناء

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء في بيان، وصول حصة إضافية من السكر المدعم لطرحها في أسواق المحافظة بسعر مخفض طوال شهر رمضان، مضيفة أن سعر السكر متفق عليه وهو 27.5 جنيه ولا يقبل التلاعب من التجار.

وذكرت مديرية التموين، أن السكر والمواد الغذائية ستطرح بأسواق المحافظة، وهي «معرض أهلا رمضان، وأسواق الجوهرة، وسوق الخميس وسوق السمك والضاحية».

منع التلاعب في الأسعار طوال شهر رمضان

وأكد عزيز مطر، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء في بيان له، أن هناك تخفيضات في أسعار الزيت والأرز والسكر تشهدها أسواق ومعارض المحافظة، حيث وصل سعر كيلو الأرز إلى 15 جنيها، وسعر الزيت 65 جنيها، فيما شهد سعر كيلو السكر ثباتا على 27.5 جنيه بجميع الأسواق.

توفير جميع أنواع السلع بأسواق المحافظة

وأضاف «مطر» أنه لا توجد مشكلة في توافر البضائع بكامل أنواعها بأسواق المحافظة، سواء في العريش، أو الشيخ زويد ورفح وبئر العبد ورمانة، والشيخ زويد، ووسط سيناء.

ومن جهة أخرى أعلن مجلس مدينة العريش في بيان له، انه يتم المرور على الأسواق، ومعرفة التطورات، بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

 

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