«رياضة السويس» تنظم دورة تدريبية عن فن المكرمية تحت شعار «علمني حرفة»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، دورة تدريبية عن أشغال فن المكرمية تحت شعار «علمني حرفة»، بمركز شباب أبناء السويس، بمشاركة عضوات المركز، وإشراف سامي بحيري رئيس مجلس الإدارة.

تعليم أشغال فن المكرمية

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، في بيان، أنها تواصل تنفيذ الدورة التدريبية الحرفية «أشغال فن المكرمية» للشباب والفتيات، تحت شعار «علمني حرفة» بمركز شباب أبناء السويس، حتى غدا الاثنين، كما تقوم بتسويق منتجات المتدربين بعد تعليمهم في مراكز الشباب بالمحافظة.

إعداد الشباب لسوق العمل

ومن جانبه، قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب المهني والحرفي وإعداد الشباب لمواجهة سوق العمل والقضاء على فكر الشباب في انتظار العمل، وبث روح السعي والتعلم، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية والتي تؤكد أهمية إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل، وأن الاهتمام بالتدريب الحرفي يعود بالنفع على المجتمع.