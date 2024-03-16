كيف تساهم في الحد من تلوث الهواء؟.. «معلومات الوزراء» يجيب

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء، أن تلوث الهواء البيئي يعد السبب الرئيس لحدوث الأمراض وحالات الوفاة المبكرة على مستوى العالم حيث يسبب أمراضا مثل انسداد شرايين القلب، والسكتة الدماغية، وسرطان الرئة، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والالتهاب الرئوي.

وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن تحدث نحو 95% من حالات الوفاة هذه في البلدان النامية وتشير تقديرات بعض التقارير الدولية إلى أن تكلفة الأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء تبلغ 8.1 تريليونات دولار سنويا، أي ما يعادل 6.1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

ومن ثم يجب العمل على تكاتف الجميع للحد من تلوث الهواء، وإليكم مجموعة من النصائح للمساهمة في الحد من تلوث الهواء من خلال الانفوجراف التالي:

1- استخدام وسائل النقل العامة في حالة المسافات الطويلة، واستخدم الدراجات أو المشي في حالة المسافات القصيرة.

2- افحص السيارة بصورة منتظمة وقم بالصيانة الدورية للسيارة مثل تغيير الزيت والفلتر، والتأكد من نفخ الإطارات بشكل جيد للتأكد من استهلاك الوقود بشكل سليم.

3- قم بإيقاف تشغيل السيارة عند الانتظار في إشارة المرور لتوفير استهلاك البنزين وتفادي إطلاق الانبعاثات الملوثة في الهواء من حولك.

4- بادر بتحويل سيارتك لتعمل بالغاز الطبيعي، أو شراء سيارة جديدة تعمل بالكهرباء، وبإمكانك الاستفادة من مبادرة تحويل وإحلال السيارات المتقادمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.

5- تخلص من القمامة بشكل آمن وفي الأماكن المخصصة لجمعها وامتنع عن حرقها للحفاظ على سلامتك وسلامة أسرتك.

6- احرص على زراعة نباتات الظل والأشجار في المساحات المتاحة من أجل تنقية الهواء، وشجع الجيران والأسرة على القيام بأنشطة بيئية مثل تشجير الشارع والمنطقة السكنية المحيطة.

7- استخدم الدهانات ومنتجات التنظيف، ومعطرات الجو، والمبيدات الآمنة بيئيا ما أمكن.

8- كن إيجابيا وقم بالإبلاغ عن أي أنشطة أو مظاهر ملوثة للبيئة، خاصة الأنشطة الصناعية الصغيرة داخل المنشآت السكنية.

9- في حال شرائك لأجهزة منزلية، ابحث عن الأجهزة صديقة البيئة قليلة استخدام الفريون واستهلاك الطاقة وراجع ملصقات المواصفات بعناية.

10- ساهم في توعية من حولك، وبادر بالانضمام لحملات التوعية في محيطك.