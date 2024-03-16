ملخص الحلقة 6 مسلسل كامل العدد +1.. دينا الشربيني تفاجئ شريف سلامة في العيادة

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد +1 بمحاولة دينا الشربيني في دور ليلى لمعرفة من المرأة التي تحب زوجها شريف منير في دور أحمد، ما جعلها ترغب في الذهاب للعيادة خاصته برفقة ابنهما الرضيع عمر لتعرف النساء في العيادة أنه متزوج ولديه طفل رضيع، ولكن عندما رأتها ميمي جمال في دور فوزية، قالت لها إنها يجب أن تذهب له بمفرده بعد أن ترتدي ملابس أنيقة.

ملخص الحلقة 6 مسلسل كامل العدد +1.. دينا الشربيني تذهب لعيادة أحمد

وفي مشهد آخر من ملخص مسلسل كامل العدد الحلقة 6، نجد أن دينا الشربيني ارتدت ملابس أنيقة وتوجهت إلى العيادة وطلبت من الممرضة أن تتركها تجلس مع المرضى في قائمة الانتظار دون أن تخبرهم أنها زوجته، حتى تستطيع التحدث معهم لمعرفة من هي المرأة التي تحب زوجها وترغب في التقرب منه، وبعد حديث طويل دار بينها وبينهن لم تستطع تحديد من هي المرأة المقصودة.

تدخل ليلى لغرفة أحمد في العيادة لتجد الدكتورة ملك تجلس بالقرب منه، ولكنها لم تشك بها كونها هي من ترغب في التقرب لزوجها بسبب حديث أحمد عنها، ثم وضعت صورتها وأحمد مع طفلهما الرضيع على المكتب، في محاولة منها أن يعرف المرضى أنه متزوج ولديه طفل.