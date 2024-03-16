رئيس جامعة سوهاج يشارك «رفقاء الخير» الإفطار في الخيمة الرمضانية

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في إفطار جماعي مع شباب مبادرة رفقاء الخير، وذلك بالخيمة الرمضانية بمستشفى سوهاج الجامعي، والتي أقامها أعضاء المبادرة من أجل توزيع الوجبات على المرضى والصائمين في أقسام المستشفى المختلفة.

جامعة سوهاج تشارك في الإفطار الجماعي

خلال الإفطار أعرب النعماني عن سعادته بمشاركة شباب المتطوعين الإفطار، وقال إنهم يعملون بحب لتقديم أعمال الخير في شهر رمضان المبارك، مشيداً بروح العطاء للشباب والذين حملوا على عاتقهم إعداد وتجهيز الوجبات على أعلى مستوى من النظافة والجودة، وتوزيعها على الصائمين بالمستشفى الجامعي.

تجهيز 1000 وجبة للمرضى والعمال

وقال المهندس أحمد خالد مؤسس المبادرة، إن مبادرة رفقاء الخير انطلقت فكرتها بعمل خيمة رمضانية، يتم فيها تجهيز 1000 وجبه لإطعام مرافقي المرضى والعمال، حيث تشمل الوجبات المقدمة أرز، وخضار، ولحمة، أو فراخ يومياً، مضيفاً أنه يتم توزيعهم جميعاً من قبل المتطوعين من رفقاء الخير، قبل الإفطار بنصف ساعة ليتم توصيلها ساخنة.

وقدم شباب رفقاء الخير الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على دعمه المتواصل للمبادرة، مثمنين مشاركته الإفطار، والذي يبرهن على مدى تقديره واعتزازه بما يقدمه رفقاء الخير من أعمال خيرية لخدمة المجتمع السوهاجي.