رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رئيس جامعة سوهاج يشارك «رفقاء الخير» الإفطار في الخيمة الرمضانية

كتب:

أحمد أبوضيف
07:30 م | السبت 16 مارس 2024
جامعة سوهاج

جامعة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في إفطار جماعي مع شباب مبادرة رفقاء الخير، وذلك بالخيمة الرمضانية بمستشفى سوهاج الجامعي، والتي أقامها أعضاء المبادرة من أجل توزيع الوجبات على المرضى والصائمين في أقسام المستشفى المختلفة.

جامعة سوهاج تشارك في الإفطار الجماعي

خلال الإفطار أعرب النعماني عن سعادته بمشاركة شباب المتطوعين الإفطار، وقال إنهم يعملون بحب لتقديم أعمال الخير في شهر رمضان المبارك، مشيداً بروح العطاء للشباب والذين حملوا على عاتقهم إعداد وتجهيز الوجبات على أعلى مستوى من النظافة والجودة، وتوزيعها على الصائمين بالمستشفى الجامعي.

تجهيز 1000 وجبة للمرضى والعمال

وقال المهندس أحمد خالد مؤسس المبادرة، إن مبادرة رفقاء الخير انطلقت فكرتها بعمل خيمة رمضانية، يتم فيها تجهيز 1000 وجبه لإطعام مرافقي المرضى والعمال، حيث تشمل الوجبات المقدمة أرز، وخضار، ولحمة، أو فراخ يومياً، مضيفاً أنه يتم توزيعهم جميعاً من قبل المتطوعين من رفقاء الخير، قبل الإفطار بنصف ساعة ليتم توصيلها ساخنة.

وقدم شباب رفقاء الخير الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على دعمه المتواصل للمبادرة، مثمنين مشاركته الإفطار، والذي يبرهن على مدى تقديره واعتزازه بما يقدمه رفقاء الخير من أعمال خيرية لخدمة المجتمع السوهاجي.

اقرأ المزيد:

جامعة سوهاج تحصد المركز الأول بالمُلتقى القمي للمبادرات الطلابية

جامعة سوهاج تنشئ أول عيادة قانونية بكلية الحقوق لتعزيز العدالة

رئيس جامعة سوهاج: مركز طلاب ذوي الهمم يخدم 285 طالبا

جامعة سوهاج تحصد 12 مركزا في المرحلة الثانية لمسابقة «اتحضر للأخضر»

افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم في جامعة سوهاج
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.