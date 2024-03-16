محاولات عديدة من دينا الشربيني في دور ليلى في مسلسل كامل العدد + 1 لمعرفة من هي المرأة التي تحب زوجها شريف سلامة في دور أحمد، فبعد أن عرفت أن هناك امرأة تحبه وتحاول التقرب منه، ذهب في الحلقة الماضية إلى سيدة لتقرأ لها الفنجان، والتي أخبرتها أن تلك المرأة في محيط عمله، لتقوم بالذهاب إلى عيادته في محاولة منها لمعرفة من هي تلك المرأة.

مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 6.. هاتف شريف سلامة يكشف سر علاقته بملك

وبالرغم من توجه ليلى لعيادة الدكتور أحمد في مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 6، ووجدت الدكتور ملك جالسة بالقرب منه في مكتبه بالعيادة، إلا أنها لم تفكر أن المرأة التي تبحث عنها هي ملك، والتي يحكي لها أحمد باستمرار عنها وعن صغر سنها كونها ابنة الدكتور الذي كان يدرس له مهنة طب التجميل، إذ أنها استبعدتها لكونها صغيرة في السن كثيرا عن أحمد.

ومر اليوم بسلام في مسلسل كامل العدد الحلقة 6 وعندما ذهبت ليلى للنوم وجدت أحمد نائم، ولكن يرن هاتفه بإشعار له على الواتساب، لتطلع ليلى عليه لترى من الذي أرسل له ذلك الإشعار لتجدها ملك ثم تضع هاتفه بجانبه مره أخرى، ولكنها قبل أن تعود للنوم جعلها فضولها تفتح الرسالة لتجد ملك أرسلت له أغنية تذكره بتلك التي جعلته يسمعها وهما سويا في سيارتها، لتتأكد حينها أن الدكتورة ملك هي تلك المرأة.