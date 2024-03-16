أعلن الفنان أبرام سمير، منذ قليل، وفاة والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفاة والد أبرام سمير بعد صراع مع المرض

ونعى أبرام سمير والده بكلمات من الحزن والأسى، قائلا: «بابا مات بعد أن أكمل رسالته بكل إخلاص لينا وللمرضي دون شكوى أو ضيق ظل يعمل لآخر نفس في عمره وصراع طويل مع المرض اللعين».

وتابع قائلا: «لعل الله يتقبل روحك الطاهره ستظل بطلي الخارق وضهري وسندي إلى أن نلتقي قريبا يا دكتور سمير».

آخر أعمال إبرام سمير

وكان آخر أعمال الفنان ابرام سمير مشاركته فى فيلم البطة الصفرا مع الفنانة غادة عادل، والذي تم طرحه العام الماضي، وشارك فى بطولته محمد عبدالرحمن، محمود حافظ، حسن أبوالروس، فرح الزاهد وأخرين من تأليف محمود عزت واخراج عصام نصار.