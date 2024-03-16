بكوب دقيق واحد طريقة عمل لقيمات سهلة وسريعة.. خفيفة بعد الفطار

طريقه عمل لقيمات سهله وسريعة واحدة من اهتمامات ربات البيوت، فهي من حلوى الشتاء الشهيرة؛ التي لا تأخذ أكثر من 10 دقائق، لذلك قومي بتجهيزها لتكون بديلًا لحلويات رمضان الشهيرة مثل الكنافة والقطايف وغيرها، وتوفر عليك الكثير من الأموال التي تشتري بها الكنافة وغيرها، وتشبه في الشكل «الزلابية» لكن مكوناتها مختلفة بحسب موقع «faskitchen».

مكونات عمل لقيمات سهله وسريعة:

كوب دقيق لعمل لقيمات سهلة وسريعة.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء دافئ.

زيت غزير للقلي.

شربات.

ملعقة كبيرة فستق حلبي.

طريقة التحضير

وعن طريقه عمل لقيمات سهلة وسريعة اخلطي الدقيق مع النشا والخميرة والملح والحليب البودرة في وعاء واسع.

ضيفي في خطوات عمل لقيمات سهلة وسريعة«الزلابية» الماء الدافئ، واعجني المزيج حتى تتكون عجينة طرية ولينة.

غطي الوعاء واتركيه في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر العجينة ويتضاعف حجمها.

سخني الزيت في قدر على نار عالية.

ضعي عجينة اللقميات السهلة والسريعة في كيس حلواني وقصي طرفه قليلاً.

صبي في الزيت كرات صغيرة من العجين بواسطة مقص أو ملعقة حتى تتشكل الكرات.

قلبي اللقيمات أو الزلابية في الزيت حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

ضعي اللقيمات وهي ساخنة في الشربات البارد، ثم صفيها وضعيها في طبق التقديم ووزعي الفستق الحلبي وقدميها ساخنة.

طريقة عمل شربات اللقيمات السريعة:

2 كوب من السكر.

كوب من الماء ونصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

وبعد تحضير اللقيمات السهلة والسريعة، قومي بوضع كوب الماء مع 2 كوب السكر في وعاء على النار.

وبعد ذلك يترك الخليط حتى يغلي على النار لمدة 5 دقائق، ويوضع عليه الليمون والفانيليا.

يترك الخليط بعد ذلك ليبرد، بحيث يتم وضع اللقيمات فيه بعد تحميرها في الزيت.