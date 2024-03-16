مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. كيف يتلاعب حسن الصباح بعقول الشباب في دعوته؟

«ده أشرف عمل أنت ممكن تعمله»، بتِلك الكلمات يزين حسن الصباح - كريم عبد العزيز- في مسلسل الحشاشين دعوته الظلامية في أعين الشباب المُغرر بهم في فرقته، ويتلاعب حسن الصباح بالشباب من خلال عدة طرق، ليُقنعهم بدعوته الظلامية لينضموا للباطنيين خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6.

مسلسل الحشاشين الحلقة 6

الحشاشين مسلسل يُعرض سيرة وقصة حسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين، أول فرقة في التاريخ الإسلامي أسست للاغتيالات، بقيادة الصباح، الذي كان لديه فرقة يضحون بأنفسهم بالفعل فداء له ولدعوته.

حسن الصباح يقنع شابا بقتل الخليفة العباسي

وكشفت الحلقة 6 من مسلسل الحشاشين الذي يقدمه النجم كريم عبد العزيز، كيف يُقنع الصباح الشباب بدعوته، فبخلاف إقناعهم بأنه يحمل مفاتيح الجنة والنار، أيضًا يُقنعهم بأن الآخرين ومن هم خارج مذهبه حتى وإن كانوا مُسلمين، فهم كفار.

أيضًا يُطمئن الشاب الفدائي في سبيل دعوته، على مستقبل أولاده وزوجته وأشقائه، وهذا ما شاهدناه في الحلقة، حين أقنع الشاب التركي بالدخول في دعوته والموافقة على قتل الخليفة العباسي.