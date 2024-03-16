مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. 3 أمور تهدد حسن الصباح بالطرد من ديوان السلطان

تكشف أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6 مصير حسن الصباح (كريم عبدالعزيز)، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، وهي التي تهدد وجود حسن الصباح داخل عمله في بيت سر السلطنة، بداية من الوزير نظام الملك (فتحي عبدالوهاب) الذي بدأ يشعر بالتهديد حيال منصبه مع إعجاب السلطان بحسن الصباح، والذي قد يدفعه إلى إبعاده عن عمله في الديوان، خوفًا من أن يزيحه من منصبه ويتولاه هو.

وتشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6 محاولة اغتيال الخليفة العباسي خلال وجوده في مدينة أصفهان للزواج من ابنة السلطان، وفي حال نجاح العملية قد يهدد ذلك استمرار حسن الصباح في ديوان السلطان، لأن الوزير نظام الملم يدرك حجم العداء الذي يكنه حسن الصباح للدولة العباسية، وبالتالي تتوجه أصابع الاتهام إليه تحديدًا مع عمله في بيت سر السلطنة واطلاعه على أسرار الدولة عن قرب.

مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. حسن الصباح يواصل دعوته

أما السبب الثالث الذي يهدد حسن الصباح بالطرد من ديوان السلطنة هو اكتشاف أنه واحد من أبرز دعاة الباطنيين، وأنه يدعو لدعوة جديدة باسم الدعوة النزارية التي تضم عددًا كبيرًا من الأتباع، وفي حال اكتشاف هذا الأمر لن يكون الطرد فقط من نصيبه، ولكن القتل كما حذره نظام الملك في الحلقات السابقة.