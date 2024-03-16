أسعار الذهب قبل نهاية التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 سجل كام

استقرار كبير شهده سعر جرام الذهب، اليوم السبت، قبيل ختام التعاملات المسائية بقليل، بعد موجة من الانخفاضات لحقت بالمعدن الأصفر منذ بداية شهر مارس الجاري، بعدما تجاوز سعر جرام الذهب لعيار 24 مستوى 4300 جنيه منتصف يناير الماضي، لكن سعره وصل حاليًا لـ3394 جنيهًا للجرام، بحسب ما أفادت به شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وفي الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب المحلية خسائر كبيرة، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 تراجعًا بقيمة وصلت لـ300 جنيه منذ بدايات الأسبوع الماضي وحتى الآن، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم قبيل ختام التعاملات المسائية ما قيمته 2970 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

هذا وقد استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، قبيل نهايات التعاملات المسائية مسجلاً 3394 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون احتساب المصنعية، نحو 2545 جنيهًا دون مصنعية، بينما سجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا كبيرًا في محلات الصاغة حيث سجل 1985 جنيهًا، بينما يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 16-3-2024 استقرارًا في محلات الصاغة، لمستوى 23760 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة الذهبية 2158 دولارًا للشراء.