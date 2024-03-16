سعر الذهب في سوق الصاغة والمحال الآن.. اعرف عيار 21 بكام

خسائر عده حققها سعر الذهب منذ بداية شهر مارس الجاري، بعدما تجاوز سعر جرام الذهب لعيار 24 مستوى 4300 جنيه منتصف يناير الماضي، غير أن سعره وصل حاليا لـ3394 جنيهًا للجرام، حسبما أفادت شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب المحلية خسائر كبيرة في الأسعار، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 تراجعا بقيمة 300 جنيه منذ بدايات الأسبوع الماضي حتى الآن، حتى بات يباع اليوم بـ2970 جنيها، مقابل 3270 جنيها السبت الماضي.

وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16-3-2024 عند مستوى 2970 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، مسجلا نحو 3394 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ بلغ نحو 2545 جنيهًا دون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا بمحلات الصاغة مسجلا نحو 1985 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 16-3-2024 استقرارًا بمحلات الصاغة، عند مستوى 23760 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2158 دولارًا للشراء.