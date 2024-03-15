تراجع أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق.. عيار 21 يفقد 70 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم، تراجعًا كبيرًا، خلال بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة في مصر، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيها مقارنة بأسعار منتصف التعاملات اليومية، ليسجل بذلك تراجعا بنحو 70 جنيها على مدار اليوم.

تراجع أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-3-2024، في محلات الصاغة المصرية خلال بداية التعاملات المسائية، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21 نحو 2900 جنيه للشراء، بحسب آخر تحديثات شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة، مسجلا نحو 3313 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة، عند مستوى 2900 جنيه للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة، مسجلا نحو 2484 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في محلات الصاغة، عند مستوى 1932 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، ليسجل نحو 23 ألفا و520 جنيهًا للشراء، كما سجل سعر الأوقية الذهبية نحو 2169 دولارًا للشراء.