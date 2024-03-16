الخمر والنساء.. أسلحة الحشاشين في الحلقة 6 لكسب صداقة رجال الدولة

تسيطر جماعة الحشاشين على الناس من خلال تحقيق رغباتهم، كما قال الإمام الغزالي، إذ استطاع حسن الصباح أن يجذب الكثير على مذهبه، ويتبعون أوامره من خلال الخمر والنساء، وهي الطريقة التي اتبعها في التخلص من الخليفة العباسي.

اختار حسن الصباح شاب تركي يدعى «نور»، ومجد في ذكائه أمام أتباعه، ثم طلب منه قتل الشيطان الأكبر، الخليفة العباسي في ذلك الوقت، وهيأ له أن هذا عمل شريف، لا ينساه التاريخ.

تخطيط حسن الصباح لقتل الخليفة العباسي

خطط حسن الصباح لقتل الخليفة العباسي، عند مرور موكبه من بوابة أصفهان، وسيكون السلطان والوزراء وكبار الدولة في استقباله، بما فيهم «الصباح»، وأمام البوابات يوجد 6 أبراج، يحرسها أمهر رماة في السلطنة، بالإضافة إلى تأمين لموكب الخليفة «العباسي»، بقيادة نظام الملك.

يوجد أمام البوابات برجين كل برج يحرسه شخص، يؤدي التحية للخليفة العباسي، في أثناء دخوله إلى السلطنة، أحدهما شخص سكير عاشقًا للخمر، سيضرب البوق مع دخول أول فارس، بعدها سيمر 10 فرسان إلى السلطنة، ويظهر حصان مزرقش، وجهه مغطاة بغطاء أسود من الذهب، وهو الحصان المخصص للخليفة.

الخمر تساعد حسن الصباح في التخلص من الخليفة العباسي

تبدأ الخطة بالتخلص من الخليفة بمصاحبة الحارس وإعطائه كل يوم، زجاجة خمر من أفخم الأنواع، لمدة 10 أيام، ثم الغياب عنه 5 أيام والظهور في اليوم الـ15، وارتواء ظمأه من الخمر ثم قتله، والوقوف في مكانه، وتصويب السهم على المسموم على الخليفة، وبذلك يعد الخمر أحد أسلحة جماعة الحشاشين، لكسب صداقة الرجال، والتمكين على مذهب حسن الصباح.

طريقة حسن الصباح في جذب معاونين له

تعد هذه الطريقة التي اتبعها حسن الصباح، في جذب الكثيرين إليه داخل السلطنة، إذ يحقق رغبات البعض، سواء بتناول الخمر، أو كسب صداقات مع النساء، بحسب كتاب «حركة الحشاشين»، للدكتور محمد عثمان الخشت.