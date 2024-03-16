الشيخ خالد الجمل: مسلسل «الحشاشين» يخيف جماعة الإخوان

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، إن هناك تخوُّفاً لدى الإخوان من مسلسل «الحشاشين»، فهذا العمل يتناول قصة إحدى أكثر الجماعات دموية وعدوانية في التاريخ، وهي جماعة الحشاشين، أخطر الحركات السرية التي اشتهرت بالاغتيالات، والتي بدأ تأسيسها على يد حسن الصباح.

وأضاف «الجمل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الجماعة كانت متخصصة في أعمال الخراب والدمار في المجتمع، وأهمها عمليات الاغتيالات والقتل، واللافت للنظر هنا أن إحدى أهم أدوات تلك الجماعة في تجنيد الشباب لتنفيذ أعمال القتل والاغتيال كانت الأفكار المغلوطة، والتي استطاع «الصباح» من خلالها خداع أتباعه بشحذ هممهم بالخطب الرنانة والعبارات المعسولة المخلوطة بالدين والتفسيرات الخاطئة التي تخلق مسوغا شرعيا مزيفا لارتكاب جرائمهم في كل مكان.

الحشاشين شوكة قوية فى ظهر كل من يلجأ إلى نفس الأسلوب

وتابع أنه على مدار التاريخ ظهر العديد من التيارات والاتجاهات التي حاولت أن تأخذ من الدين ستاراً لها لتمرير أهدافها الخفية عن أتباعها ومريديها، ومعلوم أن بعضهم يلجأ للتستر خلف الشكل والأسلوب الديني المنمق ليكون وسيلة سهلة لخداع بعض الناس والظهور بينهم في شكل الواعظ الناسك التقي النقي الذي ينصح بطلب الحق نصرة للدين، كما يزعم والحق منهم براء، لذلك أرى أن مسلسل الحشاشين قد يكون شوكة قوية في ظهر كل من يلجأ إلى نفس الأسلوب الذي لجأت إليه جماعة الحشاشين فى القرن الحادي عشر الميلادي.

الأعمال الدرامية المحترمة وسيلة جيدة لمقاومة الفكر المتطرف

وأردف: أعتقد أنه بانتهاء عرض المسلسل سيكون قد فضح بشكل واضح أمثال هؤلاء ممن اعتادوا استخدام أسلوب جماعة الحشاشين في تجنيد أتباعهم باسم الدين والحريات الزائفة والأفكار المغلوطة، حتى إن القرآن الكريم وضّح هذا وقال إن من صفات المنافق أنه قد يستخدم الدين والإيمان ليصطاد أتباعه، وقلت سابقا إن الأعمال الدرامية المحترمة والمتقنة قد تكون وسيلة جيدة ومناسبة في زماننا الحالي لمقاومة معتنقي هذا النوع من الفكر المتطرف.