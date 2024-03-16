طريقة عمل كنافة عش البلبل في المنزل.. تنافس أشهر المحلات

كنافة عش البلبل من الحلويات التي تؤكل على قطمة واحدة، وتقدم بحشوات مختلفة، ويمكن إعدادها في المنزل بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، لتنافس أفخم الحلويات الشرقية الشهيرة، بحسب قناة Cbc Sofra.

مقادير كنافة عش البلبل

نصف كيلو من الكنافة.

ربع كوب من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من السمنة البلدي.

مكسرات.

أي حشوة شيكولاتة قابلة للدهن، أو كريمة كدابة، أو غير ذلك.

مقادير شربات كنافة عش البلبل

نصف كوب من الماء.

كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل كنافة عش البلبل

تبدأ الخطوة الأولى بتحضير الكنافة، أي توزيعها لشرائط طويلة ورفيعة، وبالفرشاة يتم دهن هذه الشرائط بالزبدة المذابة، حتى تتشبع جيدًا من المادة الدهنية، ثم يتم لف الشرائط حول ملعقة خشب، أو حول الإصبع، أو أي شيء، لتأخذ شكل العش، ورصها في صينية، ودهنها بالسمنة مرة أخرى، وإدخالها إلى الفرن الساخن حتى تأخذ اللون الذهبي.

بعد إدخال الكنافة إلى الفرن، يجب البدء في تجهيز الشربات، بإحضار الوعاء ووضع المياه والسكر، ورفعه على النار مع التقليب، حتى يذوب السكر، ويغلي الخليط ويحصل على قوام وسط، وفي آخر غلوة، يتم إضافة عصير الليمون، ثم يتم رفع الخليط من على النار، وتركه حتى يبرد تمامًا.