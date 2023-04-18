نصائح وزارة الصحة عند تناول الفسيخ والرنجة.. «اعصر عليها ليمون»

لم يتمسك المصريون بعادة تناول الفسيخ والرنجة فقط يوم شم النسيم، بل قد يستمر الأمر لبضعة أيام، الأمر الذي يستلزم توضيح عدد من النصائح المهمة بشأن تناول هذه النوعية من الأسماك، أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، ونرصدها في السطور التالية.

نصائح مهمة بشأن تناول الفسيخ والرنجة

ودعا تقرير صادر عن وزارة الصحة، المواطنين، إلى ضرورة عصر الليمون أثناء تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ، لأنه يخلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا، مع ضرورة تناول كميات كبيرة من الخضروات كالبصل الأخضر والخس، لأنها تساعد في تخلص الجسم من الملح.

كما قدّم التقرير عددًا من النصائح التي يجب اتباعها أثناء تناول الأسماك المملحة والمدخنة، أولها ضرورة تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة لتركيز السموم في هذه المناطق، ويجب نزع جلد الأسمال المدخنة للتخلص من المواد الضارة المترسبة من الدخان على سطح الرنجة، ويجب استهلاك اللحم من الخارج دون فتح بطن الرنجة.

وتتضمن النصائح ضرورة طهي الرنجة المدخنة في قليل من الزيت طهياً جيداً، وإضافة عصير الليمون، وتؤكد وزارة الصحة على المواطنين بضرورة التوجه للوحدة الصحية فورًا لاستشارة الطبيب إذا شعر المواطن بأعراض مرضية نتيجة تناول الأسماك المملحة كـ«نهجان أو مشاكل تنفسية».

شروط شراء الأسماك المملحة والمدخنة

لم تقتصر النصائح على طرق تناول الفسيخ والرنجة فقط، بل أعلنت وزارة الصحة، عن عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها أثناء شراء الأسماك المملحة والمدخنة، أولها أن تكون البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها أي روائح كريهة وأن تكون اللحوم متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها، أيضاً القشور لابد أن تكون لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة.

إرشادات خاصة بأصحاب المنشآت المتخصصة في تجارة الأسماك المملحة

كما تشتمل الشروط على أن تكون العيون بارزة تتميز باللمعان، والخياشيم حمراء إلى وردية اللون، وأشارت وزارة الصحة، إلى وجود عدد من الارشادات الخاصة بأصحاب المنشآت الغذائية المتخصصة في تجارة الأسماك المملحة، أولها ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية، ويجب على العمال ارتداء الزي النظيف الخاص بالعمل، واستبعاد أي عامل تظهر عليه أي علامات مرضية مثل العطس والرشح وبثور أو تقيحات باليد.

كما شددت وزارة الصحة، على ضرورة أن تكون براميل التمليح خشبية نظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، وأن تكون جميع الفتحات والنوافذ مغطاة بسلك ضيق النسيج، ووجود ترخيص للمنشأة، كما يجب أن يكون العمال حاملون لشهادات صحية سارية، وأن تكون المنشأة جيدة الإضاءة والتهوية ونظيفة ولا تنبعث منها أي روائح كريهة، فضلاً عن خلوها من الحشرات الطائرة والزاحفة وأي مخلفات.