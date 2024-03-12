«زي بتاعت المحلات».. أرخص طريقة لعمل كنافة نابلسية في البيت

الكنافة النابلسية واحدة من الحلوى الرمضانية، التي يمكن لربات البيوت أن تُحضّرها بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل، وتتفنن في طريقة عملها؛ لتسعد بها أسرتها بعد الإفطار وصيام عدد ساعات طويلة، وخلال السطور التالية يستعرض «الوطن»، أرخص طريقة لعمل كنافة نابلسية في البيت.. زي بتاعت المحلات، على خطي الشيف نجلاء الشرشابي.

أرخص طريقة لعمل كنافة نابلسية في البيت

المكونات:-

كيلو كنافة.

سمنة.

نصف كيلو جبنة عكاوي.

جبنة موتزاريلا.

شربات.

قشطة.

فستق.

إليكِ أرخص طريقة لعمل كنافة نابلسية في البيت

- الخطوة الأولى: لعمل الكنافة قومي بتذويب السمنة بشكل جيد وضعيها على الكنافة واخلطيها معها جيدًا.

- الخطوة الثانية: قويم بدهن الصينية بالسمنة ثم ضيفي إليها طبقة من الكنافة والآن احشيها بالجبنة الموتزاريلا وضعيها طبقة ثانية من الكنافة.

- الخطوة الثالثة: أدخلي الصينية إلى فرن محمي سابقًا على درجة حرارة 180، حتى تنضج، والآن اسقيها بالشربات السميك وزينيها بالفستقن، وقدميها.

طريقة أخري لتحضير الكنافة النابلسية في البيت

المكونات:-

جبنة موتزاريلا أو جبنة عكاوي

نصف كوب سمنة.

نصف كيلو كنافة طازجة.

نصف كوب عسل أبيض.

فستق مطحون للتزيين.

إليكَ خطوات سهلة لعمل الكنافة النابلسية

- الخطوة الاولى: تعد الكنافة في إناء عميق، وضيفي إليها نصف السمنة في طاسة والآن قومي بتحمير الكنافة حتى تتجانس مع كمية السمنة.

- الخطوة الثانية: ضعى النصف الثاني من السمنة في صنية دائرية على نار هادئة.

- ‏الخطوة الثاثلة: الآن افردي الكنافة بحيث تغطي قاع الصنية مع الضغط عليها حتى تتماسك من أسفل.

- الخطوة الرابعة: قومي بفرد الجبنة على الكنافة وغطيها حتى تسيح الجبنة.

- الخطوة الخامسة: قومي بقلب الكنافة في طبق التقديم وزينيها بالفسدق.