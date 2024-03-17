مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7.. يحيى الفخراني في ورطة جديدة بسبب أحفاده

ورطة جديدة يعيشها الفنان يحيى الفخراني «بهجت» في أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7، بسبب أحفاده، إذ أنه بعد أن تخطى وحفيدته «جميلة» أزمة الابتزاز الإلكتروني، يعيش ورطة من نوع آخر هذه المرة، وذلك بعد أن تم توجيه الاتهام لحفيده «عمر» في نهاية حلقة اليوم.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7

وتلقى الفنان يحيى الفخراني «بهجت» مكالمة تجعله يتوجه إلى حفيده عمر «خالد شباط» ويتهمه بالسرقة، لتثار بينهما مناقشة حادة ضمن الأحداث في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7.

مسلسل عتبات البهجة

أزمات كبيرة يعيشها الفنان يحيى الفخراني «بهجت» بسبب أحفاده، منذ الحلقة الأولى من المسلسل، ويعيش «بهجت» أزمات متجددة، بداية من الاستلاف من أجل دفع المصاريف لأحفاده، ومن ثم الدخول في أزمة خاصة ببيع خطوط غير مسجلة وتم استخدامها في جريمة ما، ومن ثم قضية أخرى بسبب التهرب الضريبي في سنتر الدروس الخصوصية.

هل يستمر الفنان يحيى الفخراني في الوقوع في هذه الأزمات؟، وكيف سيحل أزمة حفيده بعد اتهامه بالسرق؟، سيكون الإجابة عليها خلال مشاهد الحلقة المقبلة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني المذاع عبر شاشة «دي إم سي».

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، يدور في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وعمرو صحصاح.