مؤلف «عتبات البهجة»: الموسيقى الكلاسيكية تلهم إبداعي وتحلق بي في سماء الكتابة

قال الروائي إبراهيم عبد المجيد مؤلف رواية عتبات البهجة، إنّ طقوسه في الكتابة سهلة، ويكتب في الشتاء أكثر من الصيف، فهو إسكندراني لا يفضل الصيف بسبب الحر والرطوبة والزحام.

الكتابة في منتصف الليل

وأضاف «عبد المجيد»، في حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، مقدم برنامج «العاشرة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «أكتب في الشتاء هنا في القاهرة منذ عام 1974، لكني ما زلت أعتبر نفسي إسكندرانيًا وأسافر إليها دائمًا، وأكتب دائما بعد منتصف الليل، عندما أشعر أن الناس جميعًا ناموا وأنني أصبحت وحيدًا في هذا الكون».

وتابع الروائي: «أكتب على إيقاع الموسيقى الكلاسيكية لأنها تصعد بي للسماء، وكتبت على إيقاع شوبان وموتسارت وبيتهوفن وغيرهم كل رواياتي».

الموسيقى في حياة إبراهيم عبد المجيد

وواصل: «في الماضي كنت أسمع البرنامج الموسيقي، وفي عام 1969 سمعت أنيس منصور يقول إن هذا البرنامج يفضله ولم أكن أعرفه بعد، ولكني أصبحت أسمعه، ومنذ ذلك الوقت أواظب على سماعه عبر أثير الراديو، حتى ظهر يوتيوب فاستغنيت عن الراديو».