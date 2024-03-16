مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. يحيى الفخراني في ورطة

تعرض قناة DMC مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني في تمام الساعة 6:15 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

الحلقة 5 من مسلسل عتبات البهجة

وقد شهدت الحلقة 5 من مسلسل عتبات البهجة، أحداثًا مثيرة وجديدة من الأزمات التي يتعرض لها الفنان يحيى الفخراني، وتدور أحداث الحلقة 5 من مسلسل عتبات البهجة.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5، تدور أحداثه حول تفكير بهجت «يحيى الفخراني» في تخطي أزمة «التهرب الضريبي» التي يمر بها، بسبب المدرس عبد البديع «هشام إسماعيل»، الذي امتنع عن دفع الضرائب على مركز الدروس الخصوصية الذي يديره بالشراكة مع بهجت.

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

ومن ضمن المشاهد التي تناولتها الحلقة 5 من مسلسل عتبات البهجة، أن بهجت الأنصاري يواجه العديد من التحديات، ويبحث عن طريقة لإثبات براءته من التهم الموجهة إليه، ولم تكن هذه الورطة هي الأولى التي يمر بها الفنان يحيى الفخراني في مسلسل «عتبات البهجة»، فخلال الحلقات الماضية كان يمر بأزمة أخرى وتم إلقاء القبض عليه، بسبب بيع خطوط تليفون جرى استخدامه في جريمة ما، ولكن خرج من هذه القضية بدفع كفالة مالية.

مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، يدور في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وعمرو صحصاح.