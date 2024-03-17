عاجل.. رقم جديد في سعر الذهب عيار 21.. اعرف الأسعار اليوم الأحد بدون مصنعية

استقرت أسعار الذهب بشكل كبير صباح اليوم الأحد 17 مارس 2024 في الأسواق ومحال الصاغة، وسجل سعر جرام عيار 21 مبلغ 2975 جنيهًا في محال الصاغة، دون إضافة سعر المصنعية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، التابعة للغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات، وهي كالتالي:

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم في مصر 3400 جنيه للشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، 2975 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، 2550 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، عند 1983 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 23 ألفًا و800 جنيه للشراء، في الوقت الذي سجّلت فيه الأوقية الذهبية نحو 2155 دولارًا للشراء.