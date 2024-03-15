الذهب يعاود الصعود بالبورصة العالمية مسجلا 2170 دولارا

عاود سعر أونصة الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال جلسة اليوم الجمعة بعد الانخفاض الذي سجله يوم أمس بسبب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على قرار البنك الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل، ليستمر التذبذب في أداء الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.

الأونصة تسجل 2170 دولارا

ارتفع سعر الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2170 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2162 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2168 دولار للأونصة.

يوم أمس انخفض الذهب بنسبة 0.6% وسجل أدنى مستوى عند 2152 دولارا للأونصة قبل أن يرتد لأعلى ويغلق عند المستوى 2162 دولارا، ويتجه الذهب إلى تسجيل انخفض أسبوعي بنسبة 0.5% حتى الآن وهو الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاث أسابيع متتالية من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون.

انخفاض الذهب يوم أمس جاء بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أظهرت ارتفاع التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين خلال شهر فبراير بنسبة 0.6% من 0.3%، الأمر الذي قلل من فرص تسجيل الذهب لمزيد من الارتفاع ليفشل في تخطي المستوى 2180 دولار للأونصة.

خلال هذا الأسبوع ارتفعت كلا من أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير، كما أظهر الإنفاق الاستهلاكي بعض الثبات.

ارتفاع الدولار بعد قراءات التضخم

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع بعد قراءات التضخم القوية هذا الأسبوع، في حين يستعد المتداولون أيضًا لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم. من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بأجل 10 سنوات هذا الأسبوع بنسبة 5% لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.3%.

قد يستمر التذبذب مسيطر على تحركات الذهب حتى نهاية الأسبوع في ظل رغبة الأسواق عد البدء في اتجاه جديد للذهب قبل اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع القادم، خاصة في ظل عدم وجود تصريحات قادمة من أعضاء الفيدرالي حتى موعد الاجتماع.

وتوقع بنك جي بي مورجان أن يرتفع سعر أونصة الذهب إلى 2500 دولار للأونصة خلال عام 2024، ليشير البنك أنه في ظل التوقعات أن يتحول البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية مرنة سيعمل هذا على تحفيز الاستثمار في الذهب مقارنة مع الأصول ذات العائد مثل السندات.