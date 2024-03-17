قدم آخر أعماله من 15 عاما.. 5 معلومات عن الفنان فاروق عيطة

أعلن الفنان أشرف زكي، رحيل الفنان فاروق عيطة خلال الساعات الماضيّة، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعدما قدّم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية خلال مسيرته التمثيلية، التي وصلت إلى 45 عملا متنوعًا ما بين الدراما التلفزيونية والأعمال المسرحية.

بدأ الفنان فاروق عيطة مسيرته الفنية بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدّم بعد التخرج العديد من الأعمال على المسرح القومي، وذلك قبل أن يدخل عالم الدراما التلفزيونية خلال النصف الثاني من السبعينات، وشارك خلال تلك الفترة مجموعة من أبرز الأعمال في تاريخ الدراما المصرية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الفنان فاروق عيطة.

معلومات عن الفنان فاروق عيطة

- ولد الفنان فاروق عيطة في أحد مدن محافظة دمياط، والتحق بالدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد انتهاء دراسته الثانوية.

- قدّم أول أدواره في الدراما التلفزيونية في مسلسل بعنوان «المفسدون في الأرض».

- شارك في مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية الهامة، من بينها مسلسل أفواه وأرانب، العائلة، شمس منتصف الليل، بالإضافة إلى رجل الأقدار.

معلومات عن الفنان فاروق عيطة.. شارك يحيى الفخراني بمسرحية الملك لير

- شارك الراحل فاروق عطية مع الفنان يحيى الفخراني في مسرحية الملك لير في عام 2001، وقدم خلالها شخصية (كورنوال) ضمن الأحداث.

- كان مسلسل بشرى شارة عام 2009 آخر الأعمال التي شارك بها الفنان فاروق عيطة قبل رحيله.