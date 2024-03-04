الأب بطرس دانيال يعلن وفاة الفنان جميل برسوم

أعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة الفنان جميل برسوم.

الأنبا بطرس ينعى الفنان جميل برسوم

وكتب الأب بطرس قائلا: «حيث كتب الراحة الأبدية، أعطه يارب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح في سلام أمين، نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم، الذي أمتعنا جميعاً بأعماله الفنيّة الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه».

وكان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأنبا بطرس دانيال، كرّم منذ أيام قليلة، الفنان جميل برسوم عن مجمل أعماله الفنية.