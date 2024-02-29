وفاة عم الفنان هاني رمزي.. اعرف موعد ومكان الجنازة

أعلن أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، رحيل عمه اللواء نبيل رمزي، إذ كتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «انتقل علي رجاء القيامة عمي اللواء نبيل رمزي، كبير عائلة رمزي حنا من أبطال حرب أكتوبر وقائد أول كتيبة مدرعات تعبر خط بارليف، والحائز على وسام الجمهورية من الرئيس السادات».

موعد الجنازة

وأضاف أمير رمزي: «الجنازة غدًا بالعذراء المرعشلي 1 ظهراً، والعزاء بقاعة ذات الكنيسة 6 مساء، المدافن بكلية البنات مصر الجديدة».

آخر أعمال الفنان هاني رمزي

يعد مسلسل العائدون هو آخر أعمال هاني رمزي الفنية، والذي شارك في موسم دراما رمضان 2022، ولعب بطولته الفنان أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، محمد ممدوح، صالح عبد النبي، ميدو عادل، أحمد الأحمد، هاجر الشرنوبي، صبري عبدالمنعم.