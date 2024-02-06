وصول أشرف زكي وعزوز عادل لعزاء والدة تارا عماد

وصل منذ قليل، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وكل من الفنانة هدى المفتي، وعزوز عادل، ومحمد صلاح آدم، محسن منصور إلى عزاء والدة الفنانة تارا عماد، المقام حاليا بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ووصلت قبل قليل الفنانة تارا عماد، لتلقي عزاء والدتها، والمقرر له بعد صلاة المغرب بقاعة الوهاب بمسجد الشرطة.

وشيعت جنازة والدة الفنانة تارا عماد وسط حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم ريهام عبد الغفور في أول ظهور لها بعد وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، إلى جانب الفنان أحمد حاتم، أحمد داوود، وعدد كبير من الفنانين.