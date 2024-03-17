رحل عن عمر يناهز 80 عاما.. موعد ومكان جنازة الفنان فاروق عيطة

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد ومكان جنازة الفنان فاروق عيطة، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الماضية عن عمر يناهز 80 عامًا، وذلك بعد أن قدّم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية على مدار مسيرة ممتدة منذ تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، ما بين الدراما التلفزيونية والمسرح، التي وصل عددها إلى 45 عملا.

وحددت العائلة موعد ومكان جنازة الفنان فاروق عيطة، الذي يقام بعد ظهر الغد في مسجد السلام بمدينة نصر، حيث من المقرر أن يودعه إلى مثواه الأخير أفراد عائلته، بالإضافة إلى عدد من أصدقاءه وزملاءه في الوسط الفني وخارجه.

موعد ومكان جنازة الفنان فاروق عيطة

ومن المقرر أن يقام موعد ومكان جنازة الفنان فاروق عيطة، حيث تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد السلام في مدينة نصر، على أن يتم الدفن في مقابر الأسرة بمدينة نصر، وفقًا لما أعلنه أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـ«الوطن».