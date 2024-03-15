ياسمين رئيس: وفاة والدتي غير حياتي بشكل كبير «فيديو»

كشفت الفنانة ياسمين رئيس، خلال استضافتها ببرنامج «على المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عن مونولوج التحول في حياتها، وعن المواقف التي واجهتها وكانت سببًا في حدوث تغير واضح بشخصيتها.

وقالت ياسمين رئيس: «كان ذلك عندما اتخذت قرارا بمواصلة عملي، حيث أننى كنت موديل وبعدها قررت أكون ممثلة، وتوقفت فترة، وكنت أوشكت أن أتوقف، وفجأة توقفت أمام نفسي في المرآة وقولت لنفسي كلمتين، وقولت خلينا نجرب مرة كمان بس بطريقة مختلفة».

ياسمين رئيس: تغيرت بشكل أكبر بعد الأمومة

وأضافت الفنانة: «المشهد الثاني، كان عندما أصبحت أم، كان ليا وقفة معينة كان لازم أقفها، وهناك مراحل كثيرة حدث فيها تغير كبير في حياتي، وحينما أصبحت أم تغيرت بشكل أكبر».

وأوضحت ياسمين رئيس: «المشهد الثالث الذي تسبب فى حدوث تغير كبير فى حياتي، كان فى سنة كورونا، حينها ماما تعبت وتوفت، وكانت آخر حاجة حصلتلي في حياتي عملتلي تغير كبير في شخصيتي، لأنه بعد وفاتها حسيت إن انا بقيت الأم، ولقيت نفسي بحضن أخواتي وكأني أنا أمهم، ومن وقتها مش قادرة أتغير، مش قادرة أبقي طفلة معاهم زيهم».

وتابعت: «لما قولت لنفسي مفيش أي حاجة تستاهل إني أزعل عليها وإني انام على المخدة وأنا معيطة؛ لأن أهم حاجة صحتي والكلام دا كان بعد سنة 2020».