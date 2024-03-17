رحيل هادئ للفنان فاروق عيطة بطل مسلسل أفواه وأرانب

عاش عمره من أجل الفن، استطاع أن يقدم المئات من الأعمال الفنية الهامة، وعمل أمام كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، إنه الفنان فاروق عيطة، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 80 عامًا.

أهم محطات الفنان فاروق عيطة

تربي على أعمال كبار المخرجين، فهو ممثل مسرحي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وعضو فاعل بالمسرح القومى المصري، بدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينيات وقدم العديد من الأعمال التلفزيونية، وقد عمل بالتليفزيون فى أفلامه ومسلسلاته وسهراته، ومن أهم أعماله التليفزيونية مسلسل «أفواه وأرانب، والعائلة، وبشرة سارة».

أهم مسرحيات الفنان فاروق عيطة

ومن مسرحياته «الملك لير»، ويمكن رؤيته في دور فواز رجل المقاومة الفلسطينية في فيلم «الطريق الى إيلات»، الذي انتجه التليفزيون، ويمكن رؤيته في دور الأمير صقر، الذي خان الأميرة الجميلة منال سلامة مع الخادمة، في مسرحية «الأميرة والصعلوك».

وفاة الفنان فاروق عيطة

رحل عن عالمنا الفنان فاروق عيطة، وحددت العائلة موعد ومكان جنازة الفنان، الذي يقام بعد ظهر الغد في مسجد السلام بمدينة نصر، حيث من المقرر أن يودعه إلى مثواه الأخير أفراد عائلته، بالإضافة إلى عدد من أصدقاءه وزملاءه في الوسط الفني وخارجه.