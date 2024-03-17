 دعاء الفجر في رمضان.. «اللهم تقبل صالح أعمالنا»

دعاء الفجر في رمضان من أفضل الأوقات للدعاء، والتي يستجيب الله تعالى فيها لعباده، وتتنزل الرحمات والبركات، فصلاة الفجر من أفضل الأوقات للدعاء، إذ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إذا كان ثُلُثُ الليلِ أو شَطْرُه يَنزِلُ اللهُ إلى سماءِ الدنيا فيقولُ هل من سائلٍ فأُعطيَه هل من داعي فأستجيبَ له هل من تائبٍ فأتوبَ عليه هل من مستغفِرٍ فأغفرَ له حتى يَطْلُعَ الفجرَ».

فضل الدعاء في شهر رمضان

شهر رمضان هو شهر الخير والبركات، والرحمة والمغفرة، والتوبة والعتق من النار، وشهر القرآن الكريم، والجود والكرم، والصلوات والتراويح، وليلة القدر، والدعاء عبادة عظيمة، وله فضل كبير عند الله تعالى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة»، ومن دعا الله تعالى في هذا الوقت المبارك، فأنه يرجى له الاستجابة، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تعالى بخير إلا استجاب له».

أدعية الفجر في رمضان

ومن الأدعية المستحبة في فجر ليالي رمضان: «اللهم إني أسألك صيامًا متقبلاً ودعاءً مستجابًا وعلمًا نافعًا، اللهم اجعل رمضان شهر خير وبركة وتوبة ومغفرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الصيام والقيام وتقبل منا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن وفهمه وتدبره، ربنا ارحمنا برحمتك العظيمة، وأعنا على الصيام والقيام، أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك فاعفو عنا وتقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصلاة والزكاة، اللهم ادخلنا جنتك بلا حساب ولا سابقة عذاب».