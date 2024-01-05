موعد استطلاع هلال شهر رجب 1445.. وأفضل الأدعية المستحبة به

أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال شهر رجب 1445، والذي يوافق يوم الخميس المقبل 29 جمادى الآخرة هجريا، والموافق 11 يناير ميلاديا.

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1445

وحول الحديث عن استطلاع هلال شهر رجب 1445، فإن معهد البحوث الفلكية أكد أنه طبقا للحسابات الفلكية، فإنه خلال العام الهجرى 1445 يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 1و59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى، والذي يسمى بـ«يوم الرؤية»

ما هى الأشهر الحُرم

وشهر رجب أحد الشهور الأربعة الحرام والتي حرم الله عزوجل القتل فيها، وجاءت هذه الشهور كالتالي:« ذو القِعْدة وذو الحِجَّة والمُحَرَّم ورجب».

أدعية شهر رجب

وبخصوص موعد استطلاع هلال شهر رجب 1445، وأفضل الأدعية التي يجب على الإنسان أن يدعو الله عزوجل بها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن هذا الشهر من الشهور المباركة وهناك العديد من الأدعية التي يُستحب الدعاء بها ومنها:

«اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين».

- «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا».