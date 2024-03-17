توأم عمرو عبدالجليل يثير جدل السوشيال ميديا.. «فولة واتّقسمت نصين»

فولة اتّقسمت نصّين، لا يمكنُ لمن يراهما بجوار بعضهما أن يفرّقهما، صورة شبه الأصل، فالفنان عمرو عبد الجليل لديه أخ توأم، ظهر منذ قليل بفيديو على منصة «تيك توك»، ممّا أثار فضول الجمهور وجعله يبحث عن توأم عمرو عبد الجليل.

توأم عمرو عبدالجليل يثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي

يدعى تؤأم الفنان عمرو عبد الجليل، «أيمن»، وهو دائمًا يشارك جمهوره فيديوهات تتناول فيها بعض الأمور الدينية، وتفاعل عدد كبير من واد السوشيال ميديا معه، وتوالت عليه التعليقات في الشبه الذي يجمع بينه وبين شقيقه.

وقد سبق وتحدث الفنان عمرو عبد الجليل عن شقيقه، الذي نشأ في منطقة روض الفرج، وقال مع صاحبة السعادة: «من كتر الشبه لحد سن الإعدادي والدي كان يتلخبط فينا يمكن أنا عمرو وأنت أيمن ولا أنت أيمن وأنا عمرو، فبالإمكان أن يكون هو عمرو وأنا أيمن».

الشبه بين عمرو عبد الجليل وشقيقه

وعن عدم التفرقة بينهما خاصة من الأم قال عمرو عبد الجليل: «والدتي توفت عندما كان عمري عام ونصف، فكان هناك لخبطة كبيرة بيننا ووالدي كان يتوه ويسألني باستمرار أنت أيمن ولا عمرو؟، أيمن طول عمره جاد ودمه خفيف، وأنا كنت معه باستمرار».

وأضاف في حديثه عن شقيقه: «أيمن كان يصطدم مع والدي، وحقاني جدًا، لكن أنا دائمًا كنت مسالمًا، وأيمن لم يطلب مني الابتعاد عن التمثيل، ولكن قال لي أنت في مكان مهم جدًا وتؤثر في الناس، كن حريصًا وقدم رسالة ترضي الله».