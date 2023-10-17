طرح فيلم «الخميس اللي جاي» في السينمات غدا.. بطولة عمرو عبد الجليل

تستقبل دور العرض، فيلمًا جديدًا يحمل اسم «الخميس اللي جاي»، اعتبارًا من الغد الأربعاء، ليُشارك في منافسات الثلث الأخير من العام الجاري، ومن المُقرر أنّ تلاحقه عددًا من الأفلام خلال الفترة المُقبلة.

ويأتي عرض فيلم «الخميس اللي جاي»، بعدما قرر مسؤلو التوزيع، سحب فيلمي «ع الزيرو» للفنان محمد رمضان، و«مرعي البريمو» للفنان محمد هنيدي، من دور العرض، وذلك بسبب ضعف الإيرادات للغاية، ووصولها إلى رقم هزيل.

أبطال وأحداث فيلم الخميس اللي جاي

فيلم الخميس اللي جاي بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

تدور قصة فيلم الخميس اللي جاي، في إطار كوميدي يجمع بين التشويق والفانتازيا، حول قصر مهجور يصيب من يقترب منه بلعنة غريبة، ويحاول أبطال العمل فك طلاسم ما يحدث لهم.