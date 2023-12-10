«درويلة» تجربة سينمائية جديدة لـ عمرو عبدالجليل.. أكشن وتشويق ودراما

يستعد الفنان عمرو عبدالجليل لطرح فيلمه الجديد «درويلة» خلال الفترة المقبلة، والذي يشارك في بطولته كل من محمود عبدالمغني، أيتن عامر، محمد علي رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو من تأليف محمد دياسطي وإخراج معوض إسماعيل.

وكشف المخرج معوض إسماعيل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الفيلم عبارة عن قصة درامية في إطار تشويقي مثير بها مشاعر وأكشن وتشويق، مضيفًا أنَّ اهتمامهم الأول في الفيلم بالدراما وليس الأكشن فقط، واهتمامهم أن مستوى الأداء التمثيلي يكون عالي.

وعن معنى اسم الفيلم درويلة قال «إسماعيل»: «درويلة يعني لخبطة أو مشاكل يعني ممكن الواحد يقول فيه درويلة يعني فيه حوار أو درويلة في دماغي يعني حوار شاغل دماغي».

وعن ظهور بطل كمال الأجسام إبراهيم صبحي في البرومو الأول للفيلم، قال معوض إسماعيل، إنَّ البرومو لم يركز على شخص بعينه ولم يظهر وجوه أي واحد من الأبطال لكنه ركز على توصيل فكرة الفيلم في الأساس، نافيًا أنَّ يكون «صبحي» هو البطل الرئيسي للفيلم.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم البرومو الأول له منذ أيام، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال إعجاب الجمهور الذي أبدى حماسه الشديد للفيلم.

ويُعد فيلم «درويلة» التجربة السينمائية الثانية للمخرج معوض إسماعيل بعد فيلم «شمس» الذي تمّ عرضه عام 2019.

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