يتواصل موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7 على قناة DMC اليوم، وينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الجديدة من المسلسل بحالة من التشوق خاصة مع النهاية التي شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي، ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية والعربية.

وينطلق موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7 على قناة DMC اليوم، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، وذلك بعد طرحه على منصة watch it الرقمية في تمام الساعة السابعة والربع لمشتركيها.

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. حسن الصباح يهرب من السجن

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7 على قناة DMC اليوم

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7 على قناة DMC اليوم، الساعة 9:15 مساء، ثم تعاد الحلقة في تمام الـ1:45 من صباح اليوم التالي بالإضافة إلى عرض ثان في تمام الساعة 4:15 مساء، بينما تعرض الحلقة في تمام الساعة الـ11 مساء على DMC دراما وتعاد الحلقة للمرة الأولى في الـ6:30 من صباح اليوم التالي أما الإعادة الثانية في 1:30 ظهرا.