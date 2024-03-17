قبل «الحشاشين».. مسلسل جمع بين الإمام الغزالي وحسن الصباح منذ 12 عاما

حالة واسعة من الإعجاب والإشادات أحاطت بمسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي، بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، إذ عبر جمهور الدراما الرمضانية عن انبهاره بالشخصيات التي تدور حولها الأحداث من حسن الصباح «كريم عبد العزيز» إلى نظام الملك «فتحي عبد الوهاب»، وغيرها من الشخصيات التاريخية التي تتضمنها العمل من بينها الإمام الغزالي الذي يؤدي دوره الفنان نضال الشافعي.

لقاء حسن الصباح والإمام الغزالي

وشهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، اللقاء بين حسن الصباح والإمام الغزالي، الذي كشفت بغض الأول للثاني بسبب كشفه حقيقة الفرقة الباطنية المنتمي لها الصباح، وهو ما جعل الصباح يطلب من أتباعه تشويه صورة الإمام لدى العوام لأن فكره يعتبر أخطر بالنسبة لهم من مواجهة السلطان والدولة.

أحمد وفيق يجسد شخصية حسن الصباح في مسلسل الإمام الغزالي

والحشاشين ليس العمل الدرامي الأول الذي يلقي الضوء على العلاقة بين حسن الصباح والإمام الغزالي، إذ سبق وجرى تقديم الشخصيتين معًا في مسلسل الإمام الغزالي إنتاج عام 2012، من بطولة الفنان محمد رياض في دور الإمام الغزالي بينما جسد دور حسن الصباح الفنان أحمد وفيق.