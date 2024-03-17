حالة كبيرة من الشغف ينتظر بها الجمهور الدراما مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 7 وذلك بعد ساعات من عرض الحلقة السادسة التي عرضت بعنوان خيانة العهد وشهدت العديد من الأحداث المشوقة خاصة النهاية التي شهدت دخول حسن الصباح السجن بعد اكتشاف نظام الملك مؤامرة له.

قبل مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 7، تعرض الحلقة على منصة واتش إت قبل موعد عرضها على التلفزيون في تمام الساعة السابعة والربع مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. ذكاء نظام الملك يفسد خطة حسن الصباح

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 7

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 7 ، العرض الأول للحلقة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، وتعرض للمرة الثانية على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، بينما تعاد الحلقة في تمام الساعة الـ 1:45من صباح اليوم التالي بالإضافة إلى إعادة ثانية في تمام الساعة الـ 4:15 عصرا.