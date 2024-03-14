معاش تكافل وكرامة في مسلسل المعلم.. ما الأوراق التي طلبتها زوجة مصطفى شعبان؟

تطرق مسلسل «المعلم» الذي يُعرض في الموسم الدرامي لشهر رمضان 2024 إلى عدد من المشروعات والخدمات المهمة التي تقدمها الدولة للمواطنين، وعلى رأس هذه الخدمات مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك معاش تكافل وكرامة الذي يحصل عليه 11 مليون مواطن من 5.2 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية.

مسلسل المعلم

ففي أثناء عرض المسلسل على قناة الحياة، ظهرت زوجة الفنان مصطفى شعبان الذي يجسد دور المعلم حامد بطل المسلسل، وهي تنصح إحدى السيدات المترددة على الصيدلية التي تعمل بها بضرورة جمع الأوراق للتقديم على معاش تكافل وكرامة الذي توفره الدولة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

أوراق معاش تكافل وكرامة

تتضمن إجراءات الحصول على المعاش في مجموعة من الأوراق المهمة والتي طلبتها زوجة الفنان مصطفى شعبان، وهي صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر، وصور قسيمة الزواج أو الطلاق، وصور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة، فضلاً عن صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

كما تتضمن الأوراق، قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، وكود كشف الإعاقة من اللجان الطبية، في حالة المرض المزمن والإعاقة، وصورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل، وصورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، وصورة إقرار الوصاية للأيتام، فضلاً عن صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شبكات الأمان الاجتماعي

يُعتبر برنامج تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، له دور مُهم في القضاء على مشكلات عديدة منها التسرب من التعليم وسوء التغذية.